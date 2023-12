Myenergy Viola-Sala Consilina, Binelli: “noi troppo buoni, serve più cattiveria”

StrettoWeb

Capitan Binelli ci mette la faccia nella sconfitta della Myenergy Viola contro Sala Consilina. “È stata la prima partita di campionato dove non siamo riusciti a far canestro. Eravamo sotto di 10. Tutti un po’ acciaccati, un po’ stanchi. Dobbiamo capire cosa aggiustare e cosa fare di diverso per migliorare. Abbiamo già giocato a Messina l’infrasettimanale, giocare 2 partite in 3 giorni è difficilissimo. Le energie fisiche“, ha dichiarato.

Un po’ troppo soft?

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb su quanto abbia influito l’aspetto mentale, Binelli ha dichiarato: “siamo un po’ troppo buoni. All’intervallo ci siamo detti: ‘proviamo a fare u fallo un po’ più cattivo’, ovviamente non violento. Loro ci hanno giocato molto su queste cose Siamo giovani, un po’ inesperti, non sappiamo esattamente come fare queste cose, impareremo anche questo“.