Sanità Calabria, Straface (FI): “nuovo ecografo per le aree interne”

“L’attenzione per le aree interne, in particolar modo per quanto riguarda i servizi sanitari, rimane costante da parte della sottoscritta, del Presidente Occhiuto e del management sanitario dell’ASP di Cosenza e i risultati si stanno vedendo giorno dopo giorno”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative. “La comunità di Campana ha finalmente il suo ecografo“.

“Un servizio importante – continua Straface – che rientra nel processo di progressiva ricostruzione della sanità nei territori interni, penalizzati da anni di arretramento dei diritti, ed è finalizzato alla venuta dell’endocrinologo che andrà a sommarsi agli specialisti già intervenuti e alla reintroduzione del servizio prelievi ematici nei comuni di Campana, Bocchigliero e Mandatoriccio. Voglio ringraziare i referenti del gruppo Forza Italia Ionio Sud Dott. Francesco Iacovino, Dott. Francesco Cosentino e Dott. Aldo Grispino per l’interessamento alle problematiche del territorio e della sua cittadinanza”.