Reggio Calabria, degrado anche a Natale a Mortara: “sempre più spazzatura. E i tumori…” | VIDEO

Spazzatura. Tanta. Sempre. Anche a Vigilia di Natale. E’ tristissima e degradante, ma purtroppo è la solita, l’immagine dei rifiuti a Mortara, nel lungo viale che porta ai mercati generali di San Gregorio. Come ogni domenica, l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto denuncia pubblicamente lo stato della situazione sui social. “Domenica 24 dicembre 2024, Vigilia di Natale. Quest’anno è una vigilia particolare. Mi dispiace fare questo video ancora una volta, ma ho promesso che fino a quando questa spazzatura non scomparirà da questi luoghi io tutte le domeniche posterò il video denunciando la realtà”, rivela Falduto.

Rifiuti a Reggio Calabria e tumori in aumento

E’ stato chiesto uno studio per verificare la correlazione tra rifiuti bruciati e tumori in aumento in quella zona. Dato che Falduto non sottovaluta. “Come vedete la spazzatura aumenta di giorno in giorno e di settimana in settimana, nonostante venga bruciata. Questo pomeriggio purtroppo ci saranno i funerali di un mio carissimo amico, una bravissima persona, un operatore Teknoservice. Il maledetto tumore lo ha portato via”, è il riferimento alla morte di Bruno Dattola.

“Le conseguenze di questo degrado sono proprio le malattie – conclude l’imprenditore – Nessuno però interviene e fa nulla. La nostra città viene lasciata all’abbandono e all’inesistenza delle Istituzioni. Non succede nulla. Ma purtroppo le persone a noi vicine muoiono, però. E un reparto di oncologia senza primario, con posti letto carenti”. Il video è in alto.