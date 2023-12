Reggio Calabria, lutto in casa Teknoservice: l’azienda piange la scomparsa di Bruno Dattola

StrettoWeb

Un grave lutto ha colpito la “famiglia” di Teknoservice a Reggio Calabria. Nella giornata di ieri, 23 dicembre, si è infatti spento Bruno Dattola. Aveva 58 anni. L’uomo lascia la moglie, due figli, la mamma e sei nipoti. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, 24 dicembre, alle ore 16 presso la Chiesa di S. Giovanni Nepomuceno in Villa Arangea, partendo dalla casa dell’estinto sita in Via Ravagnese Gallina II Tr. 12.

Reggio Calabria, morte Bruno Dattola: il cordoglio di Teknoservice

Diversi i post di cordoglio sui social per la morte del 58enne. Tra questi anche quello di Teknoservice Reggio Calabria. L’azienda “si unisce al dolore della famiglia Dattola per la prematura scomparsa del caro collega”, si legge.