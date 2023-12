StrettoWeb

A pochi giorni dal Natale situazione sempre più imbarazzante a Reggio Calabria con una desolazione senza precedenti. In città non si respira l’aria di festa e le tante annunciate iniziative stentano a decollare. Come si evince dal video a corredo dell’articolo, il Villaggio dello Street Food a Piazza Castello è vuoto con le casette chiuse.

Ma dove sono finiti i 340.000 € destinati a Svi.Pro.Re. per il cosiddetto Natale Metropolitano?