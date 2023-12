Reggio Calabria a lutto per la morte improvvisa del noto imprenditore Enzo Nucera

StrettoWeb

E’ morto improvvisamente il noto imprenditore reggino Lorenzo Nucera. titolare del Brico Center di Reggio Calabria e fondatore dell’omonima ditta di trasporti molto affermata. L’uomo è deceduto improvvisamente a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo nella notte tra sabato e domenica: giusto il tempo di arrivare in Ospedale con l’Ambulanza ed è deceduto durante gli esami al GOM.

L’imprenditore era una persona stimata e ben voluta da tutti in città: Lorenzo Nucera ha fatto parte dello storico nucleo dirigenziale che ha permesso la ripartenza della Reggina Calcio nel 1986 e si è sempre distinto per attività sociali in città.