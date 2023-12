Qualità della vita: focus su Messina, città di medici 2ª in classifica tra Calabria e Sicilia. Le note dolenti…

StrettoWeb

Messina? Terra di medici di medicina generale. E’ l’indicatore migliore (3° posto in tutt’Italia) della città dello Stretto che emerge dalla classifica sulla Qualità della vita 2023., evidentemente dovuto alla presenza della facoltà di Medicina nell’ateneo peloritano. Messina è in classifica generale la seconda città migliore tra Calabria e Sicilia, l’unica insieme a Ragusa a stare davanti al 90° posto, 89ª per la precisione su 107, come lo scorso anno. Una buona performance, quindi, per la città dello Stretto.

Tra le consuete sei macro aree tematiche di riferimento, le note dolenti sono su Ricchezza e consumi e su Affari e lavoro, per il resto si viaggia un po’ meglio, anche se non in maniera eccelsa. Questo il grafico.

Ricchezza e consumi

Messina è dunque negli ultimi posti, 100ª, per Ricchezza e consumi. Un po’ come buona parte delle città del Sud. Sotto la media il valore aggiunto procapite, nella media invece il canone medio di locazione e il prezzo medio di vendita.

Affari e lavoro

100° posto anche per Affari e lavoro. Messina conta 6,5 società di capitali ogni mille società. Non tantissimo, ma consola il fatto che sia un dato in crescita. Non si è mai salito sopra il 6 negli ultimi anni. La città dello Stretto è però tra le peggiori in fatto di nuove iscrizioni ogni 100 imprese registrate. E’ 103ª con una media di 3,9.

Giustizia e sicurezza

A differenza della dirimpettaia Reggio Calabria, va male in Giustizia e sicurezza. Messina è 5ª per furti in abitazione, è una delle città d’Italia dove si contano più denunce per questo tipo di reati. Ben 62,5 ogni 100 mila abitanti. Anche furti di auto e stupefacenti vanno per la maggiore, a seguire truffe. Meglio invece per rapine, violenza sessuale e altre tipologie di furti, per un 82° posto nella classifica dell’indice di criminalità. Malissimo il 5° posto, invece, per Associazione a delinquere. Piccola “medaglia” sull’indice di litigiosità: la città è 104ª, una di quelle con l’indice di litigiosità più basso. 104° posto poi anche per la quota di cause pendenti ultratrentennali.

Demografia e società

Per quanto concerne demografia e società, Messina è leggermente sopra la media, con il valore di 6,5 di tasso di natalità, che vale il 45° posto. Fa da contraltare il tasso sulla speranza di vita alla nascita, per cui la città è tra le ultime, 102ª. 83° posto per indice di vecchiaia e 83° per spazio abitativo.

Ambiente e servizi

Per quanto riguarda l’ambiente, malissimo il verde totale, la presenza di alberi, la dispersione idrica, ciclabili e Ztl e anche raccolta differenziata. Spiccano le prime posizioni in passeggeri del trasporto pubblico e offerta di trasporto pubblico, a dimostrazione di come questo settore funzioni e offra anche un’importante varietà del servizio. Purtroppo però, così come Reggio, anche Messina è agli ultimi posti per qualità di vita degli anziani. E’ 104ª, un posto dietro Reggio. Un gran peccato, se si considera il tasso di longevità dei “nostri” nonni, abituati – per le condizioni di vita, il clima, la natura, la dieta mediterranea – a vivere molto a lungo.

Cultura e tempo libero

Per Cultura e tempo libero la città peloritana è 71ª. A metà classifica per sport di squadra e Sport e società, meno bene per sport individuali e strutture sportive.