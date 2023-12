Qualità della Vita, la classifica del 2023: “respirano” Messina e Catanzaro, malissimo Reggio, Cosenza e Crotone

StrettoWeb

Che sia di ItaliaOggi o del Sole 24 Ore, poco cambia. E lo sapevamo. In fondo, lo abbiamo scritto all’inizio dell’articolo di qualche settimana fa. Insomma, cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. C’è la nuova classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, arrivata a fine anno, a qualche settimana da quella di ItaliaOggi. Non ci chiedete cosa emerge, perché è chiaro: solito divario Nord-Sud, solita situazione tragica, quasi drammatica, delle città calabresi e siciliane. La classifica finale viene costruita in base a novanta indicatori e tiene conto dei posizionamenti in sei aree tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia è società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

Qualità della vita del Sole 24 Ore, la classifica

A prendersi la scenda è Udine, prima assoluta seguita da Bologna e Trento, a completare il podio. La prima città del Sud in classifica è Cagliari, 23ª. Poi l’abisso. C’è Roma, che però è già centro, al 35° posto, e Bari e Lecce al 69° e 71° posto. Si “vivacchia” in Campania, mentre tra Calabria e Sicilia “spiccano” (è un parolone) Ragusa e Messina, rispettivamente 86° e 89°. Una grande medaglia, per loro, se si considera lo sprofondo delle altre province dell’estremo Sud.

Caltanissetta infatti piange, con il 106° e penultimo posto, davanti solo a Foggia, fanalino di coda. Malissimo anche Reggio Calabria, che – pur recuperando una posizione – rimane in fondo, al 101°, ma ancora peggio Cosenza e Crotone, subito dietro. La migliore calabrese è Catanzaro, che avanza di cinque posizioni e si piazza al 91° posto. Più o meno dove bazzicano Palermo, Catania ed Enna, che arriva al 90° posto scalando ben dieci posizioni. Di seguito la classifica completa della qualità della vita con la posizione, la variazione rispetto all’anno scorso e il nome della Provincia.

Classifica Variazione 23/22 Provincia 1 +11 Udine 2 -1 Bologna 3 +2 Trento 4 +2 Aosta 5 +9 Bergamo 6 -3 Firenze 7 +10 Modena 8 – Milano 9 +14 Monza-Brianza 10 +6 Verona 11 -2 Parma 12 -5 Trieste 13 -11 Bolzano 14 +12 Pordenone 15 +7 Brescia 16 -3 Reggio Emilia 17 +16 Como 18 -7 Cremona 19 +10 Padova 20 +1 Treviso 21 -11 Pisa 22 +16 Vicenza 23 -5 Cagliari 24 +4 Ancona 25 – Pesaro e Urbino 26 -2 Piacenza 27 +15 Ascoli Piceno 28 -9 Gorizia 29 -14 Sondrio 30 -26 Siena 31 +14 Prato 32 -12 Venezia 33 +10 Varese 34 -4 Ravenna 35 -4 Roma 36 +4 Torino 37 +22 Macerata 38 -6 Lecco 39 -3 Cuneo 40 -6 Forlì-Cesena 41 +3 Pescara 42 -3 Novara 43 +19 Pavia 44 -9 Belluno 45 -8 Arezzo 46 +12 Mantova 47 -20 Genova 48 +1 Lodi 49 -8 Perugia 50 +23 Fermo 51 -5 Rimini 52 +13 Biella 53 -3 Verbano-Cusio-Ossola 54 +9 L’Aquila 55 – Asti 56 – Vercelli 57 -9 La Spezia 58 +10 Teramo 59 -6 Savona 60 -9 Ferrara 61 +14 Chieti 62 -8 Terni 63 -16 Lucca 64 – Pistoia 65 +5 Oristano 66 -14 Livorno 67 +7 Nuoro 68 +9 Rovigo 69 -3 Bari 70 +1 Alessandria 71 +7 Lecce 72 -12 Massa-Carrara 73 -6 Rieti 74 -17 Grosseto 75 -14 Viterbo 76 +5 Campobasso 77 -8 Sassari 78 +4 Benevento 79 +5 Avellino 80 -1 Frosinone 81 -9 Imperia 82 +24 Isernia 83 +11 Potenza 84 -8 Matera 85 -2 Barletta-Andria-Trani 86 -1 Ragusa 87 -7 Latina 88 +9 Salerno 89 – Messina 90 +10 Enna 91 +5 Catanzaro 92 -1 Catania 93 -6 Sud Sardegna 94 -8 Agrigento 95 -7 Palermo 96 +7 Vibo Valentia 97 +4 Taranto 98 +1 Caserta 99 -6 Trapani 100 -8 Brindisi 101 +1 Reggio Calabria 102 -7 Cosenza 103 +4 Crotone 104 -14 Siracusa 105 -7 Napoli 106 -1 Caltanissetta 107 -3 Foggia