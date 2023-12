Una proposta di matrimonio virale ma finita malissimo: “che ca..o fai, non me l’aspettavo” | VIDEO

StrettoWeb

Mettici Roma, la sua storia, il suo fascino. Mettici il centro di Roma, la capitale. Mettici una delle zone più lussuose, Largo Carlo Goldoni, l’incrocio tra Via Del Corso e Via Condotti. Mettici una vacanza apposita a Roma, i vestiti eleganti, ‘O Sole mio da sottofondo, un capannello di persone curiose ad assistere e filmare la scena. Insomma, l’atmosfera perfetta per una proposta di matrimonio perfetta, specialmente per le donne romantiche e amanti di questo genere di gesti. E invece no. E’ andata male. E’ finita malissimo. Perlomeno fino a quando la scena è stata filmata. Ebbene sì, perché lei ha detto “no”.

Il riferimento è al video diventato virale nelle ultime ore sui social e che vede protagonista una coppia proprio nel centro di Roma, che mette in scena una vera e propria proposta di matrimonio: lui si inginocchia e le mostra l’anello, chiedendole di sposarlo, lei rimane sorpresa, ride, forse è un mix tra disagio e imbarazzo. Di certo è sincera: “che ca..o fai?” dice al suo ragazzo. Lui rimane lì, in ginocchio, ma lei continua: “non ero pronta, non me l’aspettavo. Non mi immaginavo che mi avresti fatto la proposta. Era per questo che siamo venuti a Roma”. Intanto tra i curiosi scappa qualche “auguri”, mentre qualcun altro chiede: “ma è sì o no?”. Lei rimane della sua idea: “no, non me l’aspettavo”. Il video si interrompe, non sappiamo come sia andata poi a finire in privato. Di certo, nonostante le condizioni perfette della proposta di matrimonio, perlomeno in pubblico è un inaspettato “no”.