La proposta di matrimonio diventata virale? Non era vera: la scoperta

Qualche secondo di video, giusto il tempo della proposta, dell’inginocchiamento, della reazione. Tutto troppo perfetto, così perfetto che il “no” di lei aveva scatenato il dibattito. E infatti era così perfetto che non è reale. Il riferimento è alla proposta di matrimonio avvenuta qualche giorno fa a Roma e diventata virale.

Lui si inginocchia e mostra l’anello a lei con il sottofondo di ‘O Sole mio cantata da un ragazzo con il cappello di Babbo Natale. “Che ca**o fai?”, risponde la ragazza. “Non me l’aspettavo”. E’ due di picche vero e proprio.

La proposta di matrimonio diventata virale a Roma

Ma, come detto, non era vero nulla. E se l’intento era ingannare tutti, beh, ci sono riusciti alla grande. Pareva tutto così definito da sembrare vero. A svelare il trucco è il ragazzo inginocchiato, uno degli attori che ha messo in scena il video e anche proprietario del profilo Tik Tok con cui fa migliaia di views ogni giorno. Herclueless, questo il nome del profilo, a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del video della proposta, ne posta un altro scrivendo: “La squadra dietro la proposta di matrimonio falsa che ha sconvolto 20 milioni di persone”. “Non arrabbiarti, ma se ci conosci, avresti dovuto prevederlo“, ha aggiunto nella descrizione del video stesso. Ecco il filmato della “scoperta”.