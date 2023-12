Occhiuto: “Landini sta facendo il supplente nella mediocrità dell’opposizione”

StrettoWeb

“Il sindacato, con Landini in testa, sta svolgendo una funzione di supplenza nella mediocrità di altre leadership dell’opposizione. Però credo che questo scontro tra governo e sindacato prima o poi dovrà trovare un luogo di compensazione, perché è difficile per l’esecutivo governare senza concertazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a “Stasera Italia Weekend”, su Rete 4.

“Nella mia Regione molte delle iniziative migliori che ho assunto, le ho prese grazie agli stimoli che mi hanno offerto i sindacati, anche perché rappresentano un pezzo importante del Paese. Credo che sia utile anche per la Cgil evitare di svolgere a lungo questo ruolo di supplenza rispetto alla politica, perché quando si rinuncia alla concertazione anche il sindacato si indebolisce, e quei lavoratori che oggi scendono in piazza vogliono che lo stesso sindacato riesca a ottenere qualche risultato per loro. Quando il sindacato si dimentica di rappresentarli e svolge solo una funzione politica anche i lavoratori se ne accorgono. Credo sia utile anche per il governo recuperare presto un rapporto di confronto con i sindacati, la concertazione è uno strumento necessario per assumere decisioni”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.