Occhiuto a Gioia Tauro, ha presentato il progetto “Percorsi verdi in Città“

E’ stato presentato, nel corso di un convegno tenutosi nei locali dell’aula consiliare ‘Antonino Scopelliti” di Gioia Tauro, il progetto “Percorsi verdi in Città“, redatto dall’ ufficio tecnico comunale su impulso ed atto di indirizzo del Sindaco della città Aldo Alessio. Grazie a due finanziamenti, rispettivamente di 4.350.000,00 e 259.000,00 ricadenti nell’ambito dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) “Calabria-svelare la bellezza” che vede coinvolti, a vario titolo , il Ministero per il Sud, la Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le politiche di coesione , l’Agenzia per la coesione territoriale ed il Ministero dell’Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. Presenti, tra gli altri , anche il Presidente della Regione Calabria che ha espresso grande apprezzamento per l’impegno profuso da Amministratori e tecnici comunali realizzando in tempi molto stretti i progetti di cui trattasi. Si è complimentato con il primo cittadino gioiese dicendo: “13 piazze sono 13 segni tangibili che rimarranno nel tempo , a memoria dell’ottimo lavoro fatto da questa Amministrazione Comunale. Sono davvero contento di essere qui oggi. Sindaco, sappi che in qualunque momento chiedere ai il supporto della Regione io sarò lieto di accoglierti “.

Poi, rivolgendosi ai presenti ha aggiunto: “non dovete ringraziare me per l’elargizione di questo finanziamenti ma il vostro Sindaco che con tenacia ha lavorato di concerto con i tecnici per rientrare nei tempi di presentazione dei progetti che sono stati finanziati”.

Il Sindaco Alessio ha ringraziato il Presidente Occhiuto, firmatario dei Contratti Istituzionale di Sviluppo CIS che ha consentito all’Ente di accedere ai finanziamenti necessari per il progetto presentato ; ha ringraziato altresì, esprimendo parole di elogio nei confronti dell’Architetto Francesco Carpinelli – Dirigente del settore lavori pubblici- e dei collaboratori Architetto Caridi e Geometra Domenico Monea per l’instancabile lavoro profuso. La vice Sindaco Carmen Moliterno , a chiusura del convegno ha invitato i cittadini a vigilare, in futuro, sulle opere finanziate che dovranno essere realizzate.