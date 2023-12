Migranti, l’accordo con Tirana nel Cdm: in Albania solo i profughi soccorsi in acque extraeuropee

StrettoWeb

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al disegno di legge di ratifica dell’accordo tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti. Secondo quanto trapela, in Albania saranno condotti i migranti soccorsi in acque extraeuropee, dunque, al di là delle acque maltesi.

Inoltre, i migranti avranno garantito il diritto alla difesa incontrando a distanza, in videoconferenza, i loro difensori d’ufficio. E allo stesso modo compariranno davanti ai giudici per le udienza di convalida del provvedimento di trattenimento o per qualsiasi ricorso.

Il vicepremier Antonio Tajani informa che “i costi annuali dell’accordo sono inferiori ai 200 milioni e saranno ben spesi per affrontare la lotta all’immigrazione irregolare e sono molti di meno di quelli sequestrati dalla Guardia di Finanza per un cattivo uso del superbonus”.