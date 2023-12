Manovra, il Senato approva la fiducia. Tutte le misure: da pensioni e stipendi al Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Il Senato ha approvato la fiducia sulla Manovra di Governo. Votazioni: 109 sì, 72 no e 2 astenuti sul maxi emendamento della legge di bilancio, che ora passa alla Camera. La data segnata inizialmente sul calendario per l’approvazione finale era il 14 dicembre, ma il primo ok arriva a ridosso di Natale. In una seduta che – nonostante il clima pre-festivo – vede andare in scena un duro battibecco tra il leader Iv Matteo Renzi e il capogruppo di FI Maurizio Gasparri.

Manovra, le parole a caldo di Giorgetti

“Viviamo in tempi complicati, quindi abbiamo deciso di aiutare le famiglie italiane più bisognose. C’è ancora la Camera la prossima settimana e poi avremo la nostra legge di bilancio come l’ha voluta e concepita il governo”, commenta a caldo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Quanto costa la Manovra di Governo

La legge di bilancio vale circa 24 miliardi, che salgono a 28 con l’aggiunta dei primi decreti attuativi della delega fiscale, viene finanziata con un extra deficit da 15,7 miliardi combinata con il rincaro delle accese sui tabacchi e una spending review sui ministeri e nei trasferimenti agli enti locali. Per i prossimi anni il testo delinea anche lo scenario di una possibile razionalizzazione delle partecipazioni statali da cui incassare fino a 20 miliardi.

Manovra di Governo, tutte le misure

Sono diverse le misure della Manovra di Governo. Tra le più importanti, la questione pensioni e quella stipendi e cuneo fiscale. Poi tasse, bonus bollette, Iva, Superbonus, Canone Rai e anche Ponte sullo Stretto, con la conferma degli 11,6 miliardi di euro da utilizzare per la realizzazione.