L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Dicembre 2023

Ecco l’oroscopo per questo mese, elaborato dal Grande Maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace e valido per i residenti in Italia. A questo link potrete leggere la storia del Maestro e comprendere perché il suo è l’Oroscopo perfetto:

ARIETE

Ariete, sarà un mese sfortunato. La vostra squadra del cuore perderà tutte le partite. Inoltre qualcuno vi ruberà il portafoglio. Il vostro cane vi abbandonerà. E come se non bastasse, soffrirete di un forte prurito generalizzato per le prime due decadi del mese.

TORO

Per i nati sotto il segno del Toro questo sarà un mese problematico e pieno di insidie: sarete bersagliati da calunniatori seriali e nulla andrà per il verso giusto. Purtroppo, non potrete farci nulla. Infatti, al riguardo, gli astri sono molto chiari: i poteri forti vi remano contro.

GEMELLI

Per i Gemelli, la bestiale e ricorrente congiunzione di un numero imprecisato, ma comunque alquanto elevato, di satelliti artificiali con il pianeta Marte sconsiglia la partecipazione a rave ed eventi similari e/o equivalenti, in quanto gli astri li ritengono non opportuni e disdicevoli. Sempre gli astri suggeriscono di frequentare convention sulla famiglia tradizionale.

CANCRO

La curiosa congiunzione del telescopio spaziale Hubble con la Luna lascia intendere, per voi nati sotto il segno del Cancro, una elevata probabilità di blocco intestinale unito a emorroidi, patologie che potrebbero risultare particolarmente acute se non raggiungete quota 103. Nessun problema per chi è già in pensione.

LEONE

Se doveste decidere di acquistare un abito, compratelo di una taglia più grande. Infatti la micidiale congiunzione di Nettuno e del pianetino Cerere indica, senza ombra di dubbio, che questo mese i nati sotto il segno del Leone ingrasseranno fino a tre chili, che potrebbero diventare addirittura quattro per chi ricopre incarichi pubblici.

VERGINE

La grossolana, ma divertente congiunzione tra un satellite di Musk con l’aereo presidenziale russo con a bordo il sosia di Putin, lascia intendere che gli uomini e le donne vergini questo mese potrebbero avere una buona chance di abbandonare il loro status.

BILANCIA

Nati sotto il segno della Bilancia, Nettuno in bellavista e un Marte indecifrabile preannunciano un possibile drastico aumento del livello di colesterolo. Si suggerisce di sottoporsi ad una dieta ipocalorica e priva di grassi per tutto il mese. Natale compreso.

SCORPIONE

La turbolenta congiunzione di Giove con il buco nero super massiccio della nostra galassia suggerisce a chi ricopre incarichi governativi di dedicarsi a Dio, patria e famiglia. Il suggerimento è pertinente solo se si è coinvolti in eventi pubblici o, comunque se esiste la possibilità di essere osservati. Nessuna indicazione o controindicazione per la gente comune, tranne il pericolo di indigestione verso la fine del mese.

SAGITTARIO

Cautela, cautela ed ancora cautela! E’ questo l’avvertimento che gli astri esprimono per tutti i nati nel segno del Sagittario. La sinistra congiunzione di satelliti cinesi e russi attesta senza scampo che potreste essere vittima della nefasta esplosione della batteria di un’auto elettrica, che un vostro vicino di casa ha improvvidamente acquistato, spinto dalla ingannevole pubblicità finanziata dalle multinazionali green.

CAPRICORNO

Donne capricorno, la perversa congiunzione dei satelliti di Giove con quelli di Saturno, unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici annunciano la possibilità di gaffe imbarazzanti. Gli astri consigliano di diffidare di sedicenti alte personalità diplomatiche che dovessero raggiungervi telefonicamente: nell’indecisione, evitate di rispondere. Per gli uomini capricorno il mese si preannuncia denso di soddisfazioni nella sfera sessuale, specie per coloro i quali, secondo l’oroscopo cinese, sono nati nell’anno del maiale.

ACQUARIO

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, causa l’incomprensibile posizione di Urano nella volta celeste, si profila la possibile caduta sulle scale mobili di un centro commerciale. Gli astri suggeriscono di farvi portare la spesa a casa per tutto il mese.

PESCI

Cari Pesci, le posizioni inconsuete sia della Luna che di Plutone, lasciano intendere che potreste essere vittima di un raggiro da parte di uno pseudo consulente finanziario. Gli astri suggeriscono di evitare investimenti in bitcoin o altre criptovalute. Si suggerisce di acquistare solo titoli di stato tedeschi.