L’oroscopo perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace da oggi su StrettoWeb

Abdullah Bin Abdul Al Surace (noto come l’Astrologo Abdullah) è nato negli Emirati ed è figlio di un tecnico calabrese (precisamente di Pellaro) ivi immigrato negli anni ’70 e successivamente convertitosi all’Islam, prendendo il nome di Abdul. Fin da piccolo Abdullah sviluppò spiccate doti divinatorie, riuscendo a predire, per ben dieci volte consecutive, chi sarebbe stato il vincitore nel campionato mondiale di corse di cammelli che annualmente si teneva a Muscat (Oman). Abdullah, che parla correntemente dieci lingue, tra cui l’Italiano, è considerato oggi il massimo esponente dell’Astrologia totale comparata, ritenuta dai maggiori studiosi contemporanei la scienza divinatoria più accreditata, in unica a fornire previsioni molto dettagliate, oltre che attendibil.

La “totale comparata” è la branchia più moderna dell’Astrologia. Essa coniuga la scuola occidentale con quelle cinese e araba e tiene conto non solo di costellazioni e pianeti, ma anche delle interferenze causate da comete, asteroidi, dei satelliti e persino di quelli artificiali.

Il maestro Abdullah, a differenza di altri suoi “colleghi”, che elaborano previsioni piuttosto vaghe e adattabili a piacere, dice delle cose ben chiare, definite e perfettamente riscontrabili nella vita di tutti i giorni. Inoltre riesce ad elaborare previsioni differenziate per uomini e donne, nonché personalizzate in base al paese di residenza. Per tutto ciò, quello di Abdullah è stato definito “l’oroscopo perfetto”.

Abdullah Bin Abdul Al Surace è stato insignito di svariate onorificenze in campo internazionale ed è consulente strategico di diversi emirati e di enti governativi occidentali, oltre che di grandi aziende multinazionali.

L’Oroscopo di Abdullah in lingua italiana, pubblicato in esclusiva su StrettoWeb, è valido esclusivamente per i residenti in Italia e, al fine di renderne più facile la lettura da parte dei lettori, è incentrato sui segni zodiacali classici in uso in Occidente, anche se, ove ne venga ritenuta l’opportunità, ai fini di un’analisi più approfondita, si fa riferimento anche ai segni dell’oroscopo cinese.

Al Maestro Abdullah vanno i ringraziamenti dell’Editore ing. Spinelli, del direttore Caridi e della Redazione tutta, orgogliosi per aver preferito StrettoWeb quale veicolo di diffusione in Italia della sua conoscenza.

Legenda

I segni zodiacali occidentali

Ariete, nati nel periodo 21 marzo – 19 aprile

Toro, 20 aprile – 20 maggio

Gemelli, 21 maggio – 20 giugno

Cancro, 21 giugno – 22 luglio

Leone, 23 luglio – 23 agosto

Vergine, 24 agosto – 22 settembre

Bilancia, 23 settembre – 22 ottobre

Scorpione, 23 ottobre – 21 novembre

Sagittario, 22 novembre – 21 dicembre

Capricorno, 22 dicembre – 19 gennaio

I segni zodiacali cinesi

Il segno è dipendente dall’anno di nascita e si ripete ogni 12 anni. Per esempio il 2022 è l’anno della Tigre; a tale segno vi appartengono in nati nel 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938.

Topo 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 Bue 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 Tigre 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938

2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 Coniglio 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 Drago 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940

2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 Serpente 2025 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

2025 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 Cavallo 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942

2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 Capra 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943

2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 Scimmia 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944

2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 Gallo 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945

2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 Cane 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946

2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 Maiale 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947