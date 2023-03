L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Marzo 2023

StrettoWeb

Il grande maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace esordisce su StrettoWeb con la nuova rubrica “L’Oroscopo Perfetto” per Marzo 20203. Vediamo di seguito i dettagli per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Evitate di stare impalati per strada. Al riguardo gli astri parlano chiaro: un cane vi piscerà addosso.

TORO

Uomini e donne Toro, questo è il mese ideale per depilarvi; attenzione però al metodo prescelto: Giove annuncia un pericolo incombente non meglio identificato per le parti intime.

GEMELLI

Cari Gemelli, nonostante i vostri sforzi e pur saltando numerosi pasti, anche questo mese continuerete ad ingrassare ignominiosamente.

CANCRO

Per i cancerini, se siete pescatori, è previsto un mese eccezionale; se siete cacciatori invece il mese sarà pessimo. In ogni caso soffrirete di continui mal di testa.

LEONE

Per i Leone impegnati in politica, attenzione ai discorsi in pubblico! Il passaggio di una coppia di asteroidi vaganti e la convergente posizione di Plutone vi spingerà in modo irrefrenabile a dire la verità.

VERGINE

Per i Vergine si preannuncia un mese bruttissimo sul lavoro: se siete impiegati, rischio di licenziamento. Se siete autonomi, la concorrenza vi ruberà tutti i clienti. Se siete disoccupati, invece nessun problema.

BILANCIA

Gli astri sono concordi nel presagire che questo mese sarete vittime di un errore giudiziario. Lato positivo: in carcere conoscerete la vostra anima gemella.

SCORPIONE

Donne Scorpione, una smaniosa ed improvvisa attrazione sessuale per un ultra ottantacinquenne vi causerà una profonda delusione.

SAGITTARIO

Per i Sagittario si sconsiglia la frequentazione di ambienti chiusi. Il passaggio di Marte preannuncia un intestino irritabile per tutto il mese con probabili conseguenze imbarazzanti, con effetti che, se siete anche dell’anno del Bue, potrebbero risultare persino letali per chi vi sta vicino.

CAPRICORNO

Uomini e donne Capricorno, questo mese fate molta attenzione: gli astri dicono che dimenticherete come avete cifrato il pin del vostro bancomat nel telefonino e vani risulteranno i tentativi di ricostruirlo. Si suggerisce di uscire di casa con una congrua quantità di contanti, se non vorrete imbattervi in spiacevoli situazioni.

ACQUARIO

Gente dell’Acquario, la combinazione della posizione della Luna con quella dei satelliti Starlink vi procurerà un maestoso sentimento di nazionalismo alimentare: attenti a non farvi sopraffare da istinti suicidi non appena scoprirete che il caffè (che avete bevuto per tutta la vostra vita) non si coltiva in Italia.

PESCI

Brutte notizie per i Pesci. L’assurda posizione di Plutone fa prevedere un mese di sofferenza a causa di emorroidi.