L’eruzione dell’Etna provoca un’eccezionale pioggia di cenere a Reggio Calabria: chiuso l’Aeroporto, tutto ricoperto di nero

La fortissima eruzione dell’Etna di questa sera sta provocando una fitta pioggia di cenere vulcanica a Reggio Calabria e in tutto lo Stretto di Messina. La pioggia di cenere è particolarmente intensa nella zona Sud di Reggio Calabria, dove il suolo è completamente ricoperto di nero e si fa fatica ad uscire di casa anche solo per pochi istanti: la cenere si percepisce fisicamente sul corpo, fa rumore persino quando cade al suolo, fittissima, ed ha già ricoperto tutto di nero.

Anche le luci della città sono ovattate, avvolte dalla nube vulcanica. L’Aeroporto è chiuso: i voli in arrivo sono dirottati a Lamezia Terme. Attenzione agli occhi: è molto pericoloso esporli alla cenere; così com’è molto pericoloso guidare su strade ricoperte da questo materiale vulcanico. Gli abitanti dell’area etnea sono abituati e hanno un rituale di accorgimenti tipici per questa situazione, ma a Reggio e in Calabria è un evento insolito – soprattutto di queste proporzioni – e non bisogna sottovalutarne le possibili conseguenze.

La cenere sta arrivando a Reggio perchè l’eruzione si è verificata in concomitanza con forti venti di libeccio, che nelle prossime ore porteranno questa nube vulcanica anche sul resto della Calabria e persino in Puglia.