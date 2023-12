StrettoWeb

Tragedia in provincia di Potenza, in Basilicata, dove una donna di 60 anni di Laino Borgo in provincia di Cosenza, è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 19. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi, procurando il decesso della calabrese ed il ferimento di un uomo.

Sul posto i vigili del fuoco, i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Foto di repertorio