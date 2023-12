E’ giallo al carcere dell’Aquila sull’ultima lettera di Matteo Messina Denaro

StrettoWeb

Prima di morire Matteo Messina Denaro ha cercato di spedire un’ultima lettera dal carcere. La lettera sarebbe stata intercettata dal Gom, l’apparato di sicurezza che sorvegliava il boss di Cosa Nostra, morto per un tumore al colon. Non è ancora noto il contenuto della missiva né a chi fosse indirizzata. L’ipotesi è che il destinatario possa essere la figlia Lorenza. In questo caso, la lettera potrebbe anche rappresentare l’ultimo testamento di Messina Denaro.