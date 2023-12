Etna, incredibile anello vulcanico dai crateri: dimensioni gigantesche | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Questa mattina l’Etna si è svegliata con uno spettacolo straordinario grazie all’enorme coltre bianca in alta quota dovuta anche alle nevicate dei giorni scorsi. Fabio Cannavò, esperta guida escursionistica che ha raggiunto in sci l’area sommitale dei crateri vulcanici ha realizzato foto e video che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Il protagonista assoluto è stato uno straordinario ed enorme anello vulcanico: si tratta di strepitosi fenomeni affascinanti che hanno da sempre catturato l’immaginazione dell’uomo, dando vita a innumerevoli leggende e miti, specialmente in aree con intensa attività vulcanica come appunto l’Etna. Questi cerchi sono formati da catene di vulcani attivi, inattivi o estinti, e sono spesso associati a grandi eventi geologici come la formazione di placche tettoniche.

Gli anelli vulcanici, creati dal vapore emesso dai crateri attivi, sono fenomeni naturali che uniscono il fascino della geologia con il mistero delle leggende popolari. Questi anelli, visibili come strutture circolari di vapore e gas, emergono dai crateri dei vulcani attivi e sono stati oggetto di ammirazione e timore sin dai tempi antichi.