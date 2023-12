Costituito il gruppo comunale Aido di Santo Stefano in Aspromonte

StrettoWeb

In una splendida cornice di solidarietà e profonda sensibilità si é costituito il Gruppo comunale A.i.d.o. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule di Santo Stefano in Aspromonte. Presenti il Sindaco Francesco Malara da sempre promotore del principio di Solidarietà, il Presidente Regionale Aido Nicola Pavone che ha fortemente voluto tale costituzione, il vicepresidente Aido provinciale Antonio Palmenta, Mariantonia Morabito tesoriere provinciale Aido, Francesca Pintomalli socia Aido promotrice dell’iniziativa, che ha attivamente coinvolto la popolazione alla cultura della donazione di organi tessuti e cellule cercando di perseguire la mission dell’Associazione AIDO – promuovere la cultura del dono, promuovere stili di vita sani al fine di prevenire l ‘insorgere di patologie che richiedono il trapianto- raccogliere dichiarazioni di volontà per la donazione degli organi.

A dare voce al vero significato “del percorso di un si” le forti testimonianze degli Ospiti che hanno preceduto la seduta dell ‘assemblea: Fortunato Morabito , giovane donatore di VITA in vita, Francesca Iaria in rappresentanza del figlio Enrico Mario Romano , giovane donatore di vita post mortem, Giovanna Utano che ha rappresentato i familiari di Giuseppe Musolino donatore di vita Post Mortem. Testimonianze che hanno scosso le emozioni dei presenti facendoli intercalare sia nel dolore del ricevente in attesa di trapianto, sia nella disperazione di coloro che stanno perdendo un proprio caro e scelgono di alleviare tale dolore consentendo ad altri un’ altra possibilità per poter continuare a vivere. A seguire si é tenuta l’assemblea elettiva dei soci del gruppo che ha determinato la costituzione del Consiglio direttivo designando alla carica di Presidente Francesca Pintomalli già operativa da oltre un decennio sul campo solidale presso il comitato Di Croce Rossa Italiana di Vallata del Gallico.

Vicepresidenti: Maria Rizzuto e Caterina Coppola. Consiglieri: Priolo Rosa, Zappalà Marco , Romeo Stefano, Utano Giovanna , Priolo Rosa Antonietta , Megale Francesca ,, da anni coinvolti tutti nel campo della solidarietà (Croce Rossa) facendo parte di associazioni di volontariato ed al servizio della comunità nel rispetto delle proprie competenza professionali. La nuova struttura associativa vanta una già forte collaborazione e sinergia con le associazioni già presenti sul territorio, vanto per un’ Amministrazione attenta e presente nel campo della solidarietà. La Presidente neo eletta, fiera del risultato ottenuto , insieme al consiglio direttivo assume l’impegno di far rete con le associazioni presenti e con la stessa Amministrazione con l’auspicio di creare un capillare gruppo di potenziali donatori di vita e di speranza. Il gruppo AIDO avrà sede nella casa comunale . L’Amministrazione comunale ha annunciato “la massima vicinanza, disponibilità e sostegno al nuovo gruppo costituito affinché nel territorio di Santo Stefano si sviluppi la cultura del dono e della solidarietà”.

Il sindaco Malara afferma: “da anni la nostra Amministrazione opera con le associazioni del territorio. Oggi questo legame si rafforza grazie alla nascita del gruppo comunale Aido; rivolgo i miei complimenti al direttivo e ai soci che potranno contare sempre sull’appoggio delle Istituzioni, al loro fianco per portare avanti campagne di informazione e sensibilizzazione”.