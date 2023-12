Chi è “Il Mac 64”, l’Avvocato reggino famoso sul web a colpi di “trapezi e cigni”. Ma entra o non entra?

StrettoWeb

Basta nominare “Il Mac 64” ed è subito “Entra o non entra?”. Ma anche “beccati sto trapezio o sto cigno”. Quasi 300 mila follower su Instagram, quasi 400 mila su Tik Tok, “Il Mac” allieta le giornate di giovani, meno giovani, bambini, genitori attraverso video che ormai da mesi fanno incetta di likes sui suoi profili social e non solo. Ma chi è “Il Mac 64”? Forse non tutti sanno che è di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. E forse non tutti sanno che nella vita è un Avvocato. All’anagrafe Domenico Francesco Macrì, da qui “Il Mac”, ma per tutti Franco, si trasforma dall’Avvocato Franco nelle aule dei Tribunali a “Il Mac” sui social. La sua pagina è attivissima, ricca di contenuti quotidiani e di repost di storie dove viene coinvolto. Ormai, in ogni situazione di vita quotidiana, in ogni gesto – anche e soprattutto sportivo – è tutto un “entra o non entra?”, con tanto di tag al Mac, che puntualmente rilancia nelle sue storie.

Cosa significa “Entra o non entra?” del Mac 64

L’Avvocato Franco, dicevamo, fuori dalla vita lavorativa è “Il Mac”, uno sportivo a tutto tondo che passa il tempo in palestra o per strada a correre, per mantenersi in forma. “Entra o non entra sto trapezio?”, una delle sue frasi storiche, è legata al suo corpo che – allenato e dunque muscoloso – non entra nella camera dello smartphone che riprende. Da qui si sono sviluppati sketch simpatici, anche improvvisati, che puntualmente “Il Mac” pubblica e che diventano immediatamente virali.

Le comparsate radio, tv e non solo

“Il Mac ormai” è sempre più famoso. Ospite recente di Radio Kiss Kiss, qualche giorno fa ha partecipato alla serata organizzata dal brand social “Mimmo Modem” con tanti altri personaggi trash del momento, riuniti tutti insieme. Ma non solo. La sua Roccella, infatti, ha scelto lui come testimonial per l’accensione dell’albero di Natale 2023.

Come nasce “Il Mac 64”?

In diverse interviste, il Mac ha rivelato che il personaggio del Mac è nato grazie ai nipoti. Lì faceva ridere, con queste sue battute e questo suo spirito sempre allegro e positivo, così da spingere i nipoti a iscriverlo sui social. Lui che, in realtà, si vergognava e che fino a qualche anno fa non sapeva neanche usare whatsapp. Ma ora “Il Mac” spopola e non ha intenzione di fermarsi.