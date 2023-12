Il Bergamotto di Reggio Calabria è Igp: il Ministero approva il riconoscimento

StrettoWeb

Il Bergamotto di Reggio Calabria ha ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura il riconoscimento di IGP – Indicazione geografica protetta. Ieri si è completato l’iter iniziato il 5 giugno 2021 con la presentazione della domanda per ottenere la migliore formula di tutela e valorizzazione dell’agrume reggino e di tutta la sua filiera.

Rosario Previtera, presidente del Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua tutela e valorizzazione, ha dichiarato che “Con nota ministeriale del 12 dicembre 2023, alla Regione Calabria si comunicava l’avvenuta approvazione del disciplinare e si richiedeva l’intesa per convocare la pubblica audizione. Una grandissima soddisfazione per l’intero comparto agricolo e grande apprezzamento giunge da tutto il territorio dopo un’attesa di due anni, sei mesi e sette giorni esatti. È stato un iter faticoso – spiega Previtera – che si è protratto più del dovuto per diversi motivi di vario genere. Ma adesso è il momento di festeggiare e di guardare avanti puntando alle successive fasi amministrative e burocratiche previste dagli specifici regolamenti comunitari che intraprenderemo con la Regione Calabria. Attendiamo infatti la convocazione dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, al fine di coordinare insieme i tempi e i luoghi per la prossima tappa, che consiste nella cosiddetta “riunione di pubblico accertamento”, nell’ottica della collaborazione e della concertazione che ha sempre caratterizzato il percorso di riconoscimento dell’IGP“.

“Mi auguro che entro pochi mesi da oggi, 22 dicembre 2023, si riesca a ottenere la cosiddetta ‘protezione nazionale transitoria’ ovvero il riconoscimento e la possibilità di commercializzare il prodotto IGP entro i confini nazionali per poi passare successivamente al riconoscimento definitivo comunitario per come previsto dalla normativa europea. Sono fiducioso che nessuno si avvarrà del principio di ‘opposizione’ al disciplinare, almeno in Italia: significherebbe essere nemici del territorio e rinviare ulteriormente gli effetti di questa opportunità che oggi l’IGP offre a tutti i produttori, i quali finalmente si sganceranno dal giogo secolare del ‘prezzo dell’essenza’ e potranno finalmente entrare nel mercato italiano e internazionale del fresco e dei derivati con un agrume identitario che finalmente si può fregiare di un marchio di qualità, ovvero l’IGP che è destinato proprio ai prodotti ortofrutticoli“, conclude Privitera.