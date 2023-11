Università di Messina: l’area Cuzzocrea è ancora maggioranza, sconfitto l’ex Rettore Navarra

StrettoWeb

L’esito è stato chiaro, non netto, ma sicuramente lampante: l’area che fa capo all’ex Rettore Cuzzocrea è maggioranza nell’Università di Messina. Si, rispetto alle scorse elezioni ha perso oltre un centinaio di voti tra interi e ponderati, ma di fatto ha retto alla grande all’opposizione netta del duo Navarra – Limosani.

L’ex Rettore, dimessosi per candidarsi in Parlamento con il Partito Democratico, poi eletto ma adesso, sembrerebbe, passato nel Centro/Destra, era il massimo sponsor del Prof. Limosani, uscito sconfitto oggi con il neo Rettore Giovanna Spatari.

In questi anni tra Cuzzocrea e Navarra sono volate parole grosse sulla “vecchia” gestione dell’Università con continui botta e risposta sui più disparati argomenti. I due non si sopportano, probabilmente non si parlano, ed in questi anni hanno animato il dibattito interno all’Ateneo. Certo, lo scandalo che ha portato alle dimissioni di Cuzzocrea non hanno fatto altro che gonfiare il petto a Navarra come per dire “ve lo avevo detto”.

Oggi, ripetiamo, comunque il verdetto è stato chiaro e l’accordo tra Spatari e Moschella ha retto alla grande: i due erano insieme nell’amministrazione del precedente Rettore prima dello strappo settembrino del candidato che si è ritirato. Detto ciò Spatari e Limosani sono due docenti di alto profilo, esperti, capaci, con visioni diverse, opposte, ma capaci di mantenere l’Università ai massimi livelli. Auguri di buon lavoro alla Prof.ssa Giovanna Spatari.