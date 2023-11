Università di Messina, Spatari: “Moschella determinante per la vittoria”

StrettoWeb

“Eccoci all’epilogo di questa intensa campagna elettorale che oggi mi vede essere la prima Rettrice dell’Università degli Studi di Messina. Ringrazio tutti per il grande sostegno”, è quanto afferma il neo Rettore, Giovanna Spatari. “Ringrazio il mio avversario, il Prof. Michele Limosani. Ringrazio il Prof. Giovanni Moschella, determinante per la vittoria di questo secondo turno. Inizia da qui il mio percorso, con impegno e determinazione, per il futuro dell’Ateneo”, rimarca Spatari.

“Questo entusiasmo – ha detto la prof.ssa Spatari subito dopo la proclamazione – è bellissimo. Sono felice di essere insieme a tutti voi e ringrazio il corpo elettorale ed i colleghi docenti che hanno voluto concedermi la loro fiducia. Garantisco il mio massimo impegno ed una assoluta dedizione per il prossimo sessennio che si presenterà, sicuramente, con sfide intense e stimolanti. Desidero essere lo strumento che garantisca a tutti un clima di lavoro sereno ed il raggiungimento dei migliori obiettivi possibili per il nostro glorioso Ateneo. Dedico l’elezione della prima Rettrice donna di questa Università ad Antonella Cocchiara, Angela Bottari ed a tutte le altre compagne di questo incredibile viaggio. Esistiamo e lavoriamo perché ci sono gli studenti, che rappresentano il nostro target di riferimento più importante e per il quale dobbiamo spendere tutte le nostre energie. Lotterò per garantire loro una Università sempre più moderna ed al passo coi tempi, affinché non debbano più prendere treni o aerei per studiare in altre sedi e possano crescere ed affacciarsi al domani con fiducia e fierezza insieme a noi”.

