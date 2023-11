Università di Messina: Spatari è il nuovo Rettore, battuto Limosani

StrettoWeb

La prof.ssa Giovanna Spatari, ordinario di Medicina del Lavoro, è il nuovo Rettore dell’Università di Messina per il sessennio 2023/2029. In sostanza ha retto l’accordo raggiunto con il Prof. Moschella, che si è ritirato dalla corsa al rettorato dopo il primo turno. Spatari ha battuto il prof. Michele Limosani, ordinario di Medicina del Lavoro, e da sempre oppositore dell’amministrazione dell’ex rettore Cuzzocrea di cui Spatari era prorettore. Si apre, quindi, una fase di continuità rispetto al passato alla vecchia governance.

E’ la prima donna Rettore a Messina

È Giovanna Spatari la nuova rettrice dell’Università di Messina. Succede a Salvatore Cuzzocrea. Per la prima volta l’ateneo peloritano sarà guidato da una donna.

Limosani rincorre Spatari, recupero difficile

Giovanna Spatari verso l’elezione a Rettore. Se dovesse essere confermata la tendenza di un distacco di circa 60 voti da Michele Limosani non ci sarebbe bisogno del ballottaggio che è già fissato il prossimo 1 dicembre.

Spatari vicina alla vittoria

Spatari avanti su Limosani

Seggio 2: Spatari 243, Limosani 189, bianche 4, nulla 1

Seggio 3: Spatari 85, Limosani 43, nulla 1

I numeri del Primo Turno

Per vincere al primo turno bisognava raggiungere il quorum di 677 voti e non ce l’ha fatta nessuno: il prof. Michele Limosani, ordinario di Politica economica, al primo turno, s’è fermato a 539 voti e pur essendo il più votato non è riuscito a vincere la partita. Molto vicina la prof.ssa Giovanna Spatari (502 voti) mentre Moschella ha avuto 125 voti.

L’accordo Spatari – Moschella

Se l’accordo Spatari-Moschella portasse matematicamente tutti i voti di quest’ultimo alla professoressa, risulterebbe vincente agevolmente con il secondo voto di lunedì. Ma non è affatto scontato che questo accada. Vediamo perchè. La prof.ssa Giovanna Spatari in queste elezioni rappresenta la continuità rispetto all’ex Rettore Cuzzocrea, di cui era vice, dimessosi a causa di vari scandali al punto che si vota con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Al contrario l’economista Michele Limosani è sempre stato all’opposizione di Cuzzocrea e la sua è stata una candidatura di rottura e cambiamento.

Dal punto di vista dei contenuti, Limosani contesta all’amministrazione uscente di aver gestito l’Università in modo troppo centralistico senza coinvolgere i Dipartimenti nelle scelte. Ecco perchè nel suo programma prevede una sorta di federalismo accademico, con maggiore autonomia per i Dipartimenti. Particolarmente esperto di queste dinamiche, da direttore del Dipartimento di Economia, è convinto che l’Università possa funzionare meglio se i Dipartimenti avranno più autonomia decisionale a differenza di quanto poco siano stati coinvolti fino ad oggi.