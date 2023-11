Università di Messina, Limosani: “Moschella e Spatari due facce della stessa medaglia, dobbiamo voltare pagina” | VIDEO

StrettoWeb

Ultimi botti di campagna elettorale prima del silenzio alla vigilia dell’apertura delle urne per le elezioni del nuovo Rettore dell’Università di Messina. Il Prof. Michele Limosani, in un video, ha voluto rispondere alla nota nel Prof. Moschella: “non sono sorpreso dell’accordo con la Prof.ssa Spatari, come ho ripetuto per tutta la campagna elettorale sono due facce della stessa medaglia, quella dell’amministrazione uscente”.

“Gran parte di persone che hanno sostenuto Moschella hanno voluto manifestare il loro supporto alla mia proposta”, evidenza Limosani. Per ultimo un appello a tutta la comunità accademica: “dobbiamo completare il lavoro che abbiamo iniziato con il primo turno, dobbiamo voltare pagina. W l’Università di Messina”, conclude Limosani.