Messina: Spatari nuovo Rettore dell’Università, le reazioni

La prof.ssa Giovanna Spatari, ordinario di Medicina del Lavoro, è il nuovo Rettore dell’Università di Messina per il sessennio 2023/2029. In sostanza ha retto l’accordo raggiunto con il Prof. Moschella, che si è ritirato dalla corsa al rettorato dopo il primo turno. Spatari ha battuto il prof. Michele Limosani, ordinario di Medicina del Lavoro.

Cateno De Luca: “complimenti Prof.ssa Giovanna Spatari”

“A nome di tutto il Gruppo Sud chiama Nord, esprimiamo calorosi complimenti alla Prof.ssa Giovanna Spatari per essere stata eletta Rettrice dell’Università di Messina! Il suo impegno e la sua dedizione sono indiscutibili, e siamo certi che guiderà l’ateneo con sapienza e intelligenza. Un plauso va anche al Prof. Moschella e al Prof. Limosani per il loro contributo alla dialettica elettorale. È un onore vedere figure di tanto spessore accademico al servizio dell’istruzione e della crescita della nostra comunità. Auguriamo alla Prof.ssa Spatari un mandato fruttuoso e di grande successo”. E’ quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

Siracusano: “congratulazioni a Spatari, Ateneo Messina pronto a crescere”

“Sincere congratulazioni a Giovanna Spatari, eletta quest’oggi rettore dell’Università degli Studi di Messina. Per la prima volta una donna guiderà l’Ateneo peloritano, sono certa che porterà competenze, innovazioni ed entusiasmo. L’Università di Messina è uno dei poli universitari più importanti del Mezzogiorno d’Italia, ed ha l’ambizione di crescere, ampliare la propria offerta formativa, ed attrarre così sempre più docenti e studenti. Auguri e buon lavoro alla professoressa Spatari”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Gli auguri di Dafne Musolino

“È con gioia e orgoglio che rivolgo i miei più sentiti auguri alla Professoressa Giovanna Spatari, la prima donna a ricoprire il ruolo di rettrice presso l’Università di Messina. La sua elezione è un momento storico per la nostra amata città e per il mondo accademico, rappresentando una significativa pietra miliare nella promozione della parità di genere nelle istituzioni. In questo momento di festa, desidero sottolineare l’attenzione speciale che la Professoressa Spatari ha dedicato a due donne straordinarie che non sono più tra noi: la Professoressa Antonella Cocchiara e l’ex parlamentare Angela Bottari”. Così la Senatrice Dafne Musolino di Italia Viva.

“La decisione di dedicare la sua elezione a queste due figure femminili di spicco sottolinea l’importanza di onorare il passato mentre si guarda al futuro. La Professoressa Cocchiara e Angela Bottari, ognuna a modo suo, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. La loro eredità è viva in ogni donna che aspira a raggiungere alte vette e a superare le sfide con dignità e determinazione. La nomina della Professoressa Spatari come rettrice è un faro luminoso che indica il crescente ruolo delle donne nel contrastare lo strapotere maschile nelle istituzioni. Questo è un segno tangibile che la diversità di genere sta guadagnando terreno, e la sua leadership sarà un esempio ispiratore per le generazioni future. Auguro alla Professoressa Spatari un mandato ricco di successi e realizzazioni, e sono fiduciosa che il suo impegno contribuirà a plasmare un ambiente accademico più inclusivo e equo. Che la sua guida porti l’Università di Messina verso nuove vette di eccellenza, ispirando tutti, uomini e donne, a perseguire i propri sogni con passione e determinazione”, conclude Musolino.

La Cisl Messina formula gli auguri di buon lavoro al neo Rettore dell’Università

Complimenti e buon lavoro alla professoressa Giovanna Spatari, neo Rettrice dell’Università di Messina, da parte del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi a nome di tutta l’organizzazione. “Come Cisl – afferma Alibrandi – siamo certi che svolgerà il suo ruolo con professionalità, determinazione, passione e cuore così come si è contraddistinta anche nel corso del confronto avuto con la Cisl ed i suoi dirigenti. In quella occasione è emersa la visione sul mondo universitario ma soprattutto su quella sinergia che l’Università può attivare per il bene di tutto il territorio. L’augurio – conclude il segretario generale della Cisl Messina – è anche quello che da domani mattina si possa ricostruire quel clima di condivisione complessiva e lavorare per il bene dell’Ateneo, dei suoi lavoratori e degli studenti”.

Germanà: “complimenti e buon lavoro alla neo eletta Giovanna Spatari”

“Complimenti e buon lavoro alla neo eletta Giovanna Spatari, prima Rettrice dell’Università di Messina. Guiderà, quindi, il prestigioso Ateneo, per la prima volta, una donna. Spatari è una professionista capace e determinata che sono certo apporterà un contributo importante alla nostra Università”. Lo dichiara il senatore messinese della Lega, Nino Germanà.

Antonio De Luca: “auguro alla prof.ssa Spatari di svolgere un lavoro all’altezza del prestigio dell’Ateneo”

“Faccio i miei migliori auguri alla prof.ssa Giovanna Spatari per l’importante traguardo raggiunto. Alla nuova Rettrice, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della nostra città, auguro di svolgere in questo sessennio, un lavoro all’altezza del prestigio del nostro Ateneo. L’Università di Messina deve andare avanti e continuare il suo percorso di crescita per affermarsi sempre di più, soprattutto sullo scenario internazionale. Dobbiamo preparare i nostri giovani per le professioni per il futuro e, sono certo, che la governance della Rettrice Spatari sarà orientata in tal senso”, dichiara in una nota l’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle.

Floridia (M5S): “auguri a Spatari. Finalmente una donna alla guida dell’Ateneo”

“Accolgo con particolare gioia l’elezione della prof.ssa Giovanna Spatari a Rettrice dell’Università di Messina perché, per la prima volta, una donna guiderà il nostro Ateneo. In questi anni la prof.ssa Spatari si è distinta per la sua intensa attività di prorettrice al Welfare e alle Politiche di genere e sono certa che da Rettrice potenzierà ulteriormente il ruolo delle donne e favorirà lo sviluppo di un Ateneo sempre più inclusivo e all’avanguardia. Auspico che i mesi difficili trascorsi dall’Università siano ormai superati e che questa elezione possa rappresentare un nuovo inizio per l’Ateneo. Auguro alla Rettrice Spatari un buon lavoro”, così in una nota la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S).

Gli auguri della Uil

“Rivolgiamo alla prof.ssa Giovanna Spatari, nuova Rettrice dell’Università di Messina e prima donna ad assumere questo ruolo apicale nella storia dell’Ateneo, le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. L’Ateneo di Messina deve essere “ricostruito” e vi è l’assoluta necessità di trasmettere tangibili elementi caratterizzati da forte rottura e discontinuità con il recentissimo passato in un’ottica di pieno rispetto dei valori della legalità e della trasparenza. Auspichiamo, pertanto, che la neo-Rettrice prof.ssa Spatari sia protagonista di una nuova stagione che veda il pieno coinvolgimento di tutto il capitale umano dell’Università rappresentato, in primis, dagli studenti, dalla comunità accademica e dal personale tecnico-amministrativo. Siamo, altresì, convinti che uno dei primi atti della nuova Rettrice dell’Università di Messina dovrà necessariamente riguardare il rilancio del Policlinico universitario, anche alla luce del suo primario ruolo di presidio sanitario al servizio della collettività. La Uil, come sempre, farà la sua parte fino in fondo ed auspica un confronto aperto e franco nell’interesse dell’Ateneo e della sua comunità. Intanto, rinnoviamo gli auguri alla prof.ssa Spatari, da oggi Rettrice dell’Università di Messina”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina.