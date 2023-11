Taormina, inaugurato il Palazzo dei Congressi | FOTO

StrettoWeb

“Oggi, con orgoglio e soddisfazione, abbiamo inaugurato il Palazzo dei Congressi, una struttura che era stata trascurata e trasformata in pascolo abusivo. Abbiamo preso decisioni coraggiose e ripreso in mano le chiavi di questo luogo che deve diventare un faro delle nostre eccellenze”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “I nostri assessori hanno il compito adesso di far rivivere ogni spazio in questo palazzo. Il nostro obiettivo è far vivere questo luogo, renderlo pulsante di attività ed eventi che arricchiranno la nostra comunità. Abbiamo un progetto ambizioso per massimizzare l’utilizzo di questa struttura, ma vogliamo fare scelte gestionali oculate“, evidenza De Luca.

“Non permetteremo che questo luogo diventi un terreno di sfruttamento. Vogliamo garantire la sua valorizzazione nel rispetto di tutti. È un peccato che ogni cosa positiva sia oggetto di polemiche. In soli quattro mesi, abbiamo ottenuto risultati tangibili che sono sotto gli occhi di tutti. Chiedo rispetto per il lavoro che è stato fatto e continueremo a lavorare per il bene di Taormina“, conclude De Luca.