Salvini a Gioia Tauro: “stiamo investendo 30 miliardi in Calabria e 35 in Sicilia, escluso il Ponte”

StrettoWeb

“In Calabria stiamo investendo fra pubblico e privato 30 miliardi di euro e 35 miliardi in Sicilia, tolto il Ponte. Penso che per il Sud possa esserci uno sviluppo come nel secondo dopoguerra con l’autostrada del Sole“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini al porto di Gioia Tauro per la cerimonia di battesimo della Msc Celestino Maresca, una delle navi portacontainer più grandi e a più basso consumo di carburanti al mondo.

“Il futuro dell’Italia – ha detto – passa anche da Gioia Tauro. La giornata di oggi è una risposta a chi dice sempre no con pregiudizi economici, ambientali e geografici”. “Il Porto di Gioia Tauro che dà lavoro a 1.260 persone più l’indotto, è un porto per tutta l’Italia come lo sarà il Ponte sullo Stretto. Il popolo del sì a sviluppo, modernità e innovazione deve farsi sentire più spesso, perché l’Italia dei “no” è brava a farsi sentire anche rumorosamente”, ha concluso Salvini.