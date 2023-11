Ponte sullo Stretto, Cannizzaro: “sia intitolato a Berlusconi”

StrettoWeb

“Il tema del Ponte è un tema attuale. Ringrazio il Ministro Salvini per il suo impegno e il lavoro su questo tema. Ma ricordo che il primo ‘pensatore’, il primo ideatore, leader nazionale ed europeo che ha voluto questa opera straordinaria è il nostro presidente Silvio Berlusconi. Siamo tutti d’accordo, dunque, che il Ponte sia intitolato proprio a Silvio Berlusconi“. Lo afferma Francesco Cannizzaro, deputato e Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera e responsabile nazionale per il Sud del partito azzurro, nel suo intervento ad ‘#Etna23, il meeting del buongoverno’, la due giorni di Forza Italia in corso a Taormina.

“È un’opera fondamentale per l’Italia del Sud, avrà un impatto virtuoso per i nostri borghi e sull’intero territorio ed in questo senso vanno gli emendamenti di Forza Italia al provvedimento. Realizzato il Ponte arriverà al Sud anche l’Alta Capacità e l’Alta Velocità, a tutto vantaggio anche dei nostri porti, in particolare il Porto di Augusta e di Gioia Tauro. Andiamo avanti così, abbiamo la classe dirigente migliore, dobbiamo proseguire spediti inseguendo gli obiettivi che ha fissato il nostro presidente Berlusconi”, conclude.