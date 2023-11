Paura sul volo Milano-Reggio Calabria: aereo dirottato a Roma, momenti di panico a bordo

StrettoWeb

Grande paura nel pomeriggio di oggi a bordo del volo Milano-Reggio Calabria partito da Linate alle 14:31 e poi dirottato a Roma per un atterraggio d’emergenza a Fiumicino dove l’aereo è arrivato alle 15:58 dopo circa 40 minuti di autentico terrore. Dopo aver sorvolato il Centro/Nord Italia con forti turbolenze e vuoti d’aria a causa dell’ondata di maltempo in corso, l’aereo ha letteralmente perso le funzionalità di un motore quando si trovava più o meno all’altezza di Frosinone-Latina.

Ai piloti è subito stato chiaro che non sarebbero stati in grado di arrivare lontano, e quindi hanno deciso per un atterraggio d’emergenza a Roma mobilitando i soccorsi a Fiumicino. L’aereo è giunto nella pista d’emergenza dopo una lunga discesa utilizzando un solo motore e viaggiando lentissimo, a circa 250km/h, per un periodo di tempo che a bordo sembrava infinito. Particolarmente emblematico lo scenario che i passeggeri hanno assistito a bordo pista durante l’atterraggio, dov’erano mobilitate numerose ambulanze e tanti mezzi di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

Fortunatamente è andato tutto bene e i passeggeri sono scesi sani e salvi dal mezzo, per salire su un altro aeromobile e raggiungere Reggio Calabria dopo le 18:30.