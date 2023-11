Messina, arriva l’acqua in alcune zone della città | DETTAGLI

StrettoWeb

L’acqua è tornata a fluire da Piedimonte al principale serbatoio cittadino di Montesanto. Immediata la distribuzione idrica, a partire dalle prime zone del centro di Messina verso le direttrici nord e sud, gradualmente: da viale Europa a Minissale e poi da Viale Europa a Piazza Cairoli, la Via comunale Santo, Catarratti, Montepiselli, Noviziato Casazza alta, Catara Lettieri, Bisconte, Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Viale Boccetta e zona Scoppo.

Questa notte la distribuzione idrica avverrà nell’area da Piazza Cairoli a Via Legnano e domani mattina da Viale Giostra fino a Mortelle, compresi Pace e Sant’Agata. Senza sosta l’attività del COC, che ha prestato assistenza a tutte le chiamate ricevute e questa sera sta prestando particolare supporto alle attività commerciali.

Riorganizzati i punti fissi delle Autobotti che verranno riposizionate presso:

– Piazza Castanea

– Piazzetta San Michele

– Ganzirri (pressi ex Fanalino)

– Annunziata presso rifornimento Esso

– Piazza Granatari

Restano sempre attivi e a disposizione della cittadinanza i rubinetti fissi da cui, in caso di necessità, i cittadini potranno approvvigionarsi. situati nei 4 punti di:

– Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

– Viale Europa, Pressi Ospedale Piemonte;

Viale Principe Umberto presso Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

– Sede di Amam, in viale Giostra – Ritiro.

Si rammenta che il COC è l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866.