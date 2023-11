Messina senz’acqua, iniziati i lavori sulla condotta di Fiumefreddo | FOTO

StrettoWeb

“Iniziati a Messina come da programma i lavori per l’intervento programmato e necessario all’ammodernamento della condotta idrica Fiumefreddo”, è quanto comunica il sindaco Federico Basile. “Abbiamo messo in campo tutte le azioni per mitigare il disagio e vi chiediamo un uso parsimonioso dell’acqua in questi giorni. L’inizio di questi lavori che sono previsti una volta al mese per 6 mesi consentiranno insieme alle altre azioni messe in campo di incrementare l’erogazione idrica in città“, sottolinea Basile.

“Noi siamo al COC che risponderà al numero 09022866 per tutte le eventuali esigenze. Vi aggiornerò passo passo sull’andamento dei lavori. Grazie in anticipo per la collaborazione finalizzata ad un unico risultato migliorare la quantità di acqua in città”, conclude Basile.