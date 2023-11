Messina: i lavori all’acquedotto Fiumefreddo procedono senza sosta, 40 tecnici impegnati

StrettoWeb

Tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito, le operazioni in corso nei 9 cantieri, avviati questa mattina alle ore 07:00, nel tratto compreso tra Piedimonte e Sant’Alessio, in provincia di Messina, nei quali sono impegnati oltre 40 tecnici, che stanno eseguendo i lavori progettati per la “mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”.

A Piedimonte Etneo, in particolare, si sta già procedendo alla saldatura della porzione di condotta in cui si è operato, mentre nei cantieri di Sant’Alessio e Taormina (Trappitello) i tecnici stanno ultimando il montaggio delle nuove apparecchiature previste nell’intervento progettuale di questo primo step.