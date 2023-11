Messina: lavori conclusi, ecco quando tornerà l’acqua nelle case

StrettoWeb

Sta per tornare l’acqua nelle case di Messina. Si sono conclusi i lavori in tutti i 9 punti programmati e, attualmente, la condotta è in fase di verifica. Attivato il pompaggio verso i serbatoi cittadini e confermata l’erogazione in serata per la città e domani nelle aree periferiche. Avviata una prima distribuzione per zone, grazie all’apporto idrico dell’acquedotto Santissima e dei pozzi cittadini.

Ecco le prime zone in cui si è garantita una minima erogazione: da Giampilieri a Tremestieri, da Viale Europa a Minissale, Pace, Sant’Agata e Torre Faro. Il COC è l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866.