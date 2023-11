Messina: con la scusa di portare il cane per i bisogni, evade dai domiciliari. 39enne arrestato dai carabinieri

StrettoWeb

Ieri 9 novembre 2023, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 39enne, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di evasione. Nel corso di un servizio di perlustrazione, una pattuglia di motociclisti dei Carabinieri ha notato a distanza un uomo passeggiare per le vie del centro di Giardini Naxos con il suo cane al guinzaglio, che alla loro vista assumeva un atteggiamento guardingo e cambiava improvvisamente direzione. Dopo essersi avvicinati i militari dell’Arma hanno subito riconosciuto il 39enne, in quanto persona sottoposta agli arresti domiciliari, per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Immediatamente bloccato dai Carabinieri, l’uomo si è giustificato riferendo di essersi allontanato dall’abitazione per portare il cane a fare i bisogni.

Tenuto conto delle giustificazioni pretestuose prospettate dall’uomo, per discolparsi dalla violazione commessa al provvedimento giudiziario a cui era sottoposto, i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto in flagranza del 39enne che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato ristretto nuovamente agli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, celebrata nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto dei Carabinieri ed ha confermato per l’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.