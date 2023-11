Mazzarri al Napoli, Amoruso: “lui difensivista? Io e Bianchi alla Reggina i migliori in Europa dopo il Barça”

StrettoWeb

Ieri la trattativa, il sì e l’annuncio, oggi l’arrivo. Ieri Mazzarri-Day, oggi Mazzarr-Day, in casa Napoli. Grande attesa per il ritorno dell’ex Reggina in azzurro, anche per le note vicende recenti che hanno accompagnato le riflessioni di De Laurentiis. Diversi ex calciatori di Mazzarri sono stati interpellati in queste ore per un parere. Tra loro, non possono mancare ex amaranto, come Nicola Amoruso. Per il bomber di Cerignola ben due stagioni in riva allo Stretto con l’allenatore livornese, di cui la seconda magica insieme a Bianchi.

Proprio per questo, rivela a TuttoMercatoWeb, “gli hanno sempre dato di difensivista, ma io con ‘la Reggina dei miracoli’ tiravo. Non mi è mai capitato di calciare così tanto in porta in una partita come in quella stagione lì: io e Bianchi eravamo la coppia d’attacco con più gol in Europa dopo quella del Barcellona… Quando mi dicono che Mazzarri è un difensivista io dico sempre: ‘Boh, tiravo 4-5 volte a partita con lui…’. È intelligente e si aggiorna”.