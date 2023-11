Fratelli La Bufala 29ª nella classifica Top 50 del Mondo: esulta anche Peppone da Reggio Calabria

StrettoWeb

“Grazie a voi, Fratelli La Bufala è 29° nella Top 50 del Mondo! Una pietra miliare straordinaria: Fratelli la Bufala si è guadagnata il ventinovesimo posto nella prestigiosa classifica “50 Top World Artisan Pizza Chains 2023” di 50TopPizza! È grazie a ciascuno di voi che questo traguardo è diventato realtà. Il vostro amore per la nostra pizza artigianale ha fatto sì che la nostra pizzeria si distinguesse tra le eccellenze mondiali. Per scoprire cosa rende la nostra pizza così speciale e apprezzata, vi invitiamo a leggere l’articolo completo al seguente link https://www.50toppizza.it/referenza/fratelli-la-bufala-2/“.

Con questo post su Facebook, anche Peppone da Reggio Calabria esulta per il prestigioso traguardo raggiunto dal brand Fratelli La Bufala, originario di Napoli ma ormai famoso in tutto il mondo per le svariate pizzerie presenti. Così come a Reggio Calabria, dove a farla da padrone è Peppone, che esulta così sui social.