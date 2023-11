Etna, paesi sommersi dalla cenere dopo l’eruzione di ieri sera | FOTO

StrettoWeb

Da ieri l’Etna sta dando nuovamente spettacolo con fontane di lava ed emissione di cenere dal cratere di Sud/Est da cui è emersa una colonna eruttiva che ha provocato la caduta di cenere lavica su diversi paesi etnei, come Riposto, Milo, Riposto e Zafferana Etnea. Il fenomeno è stato accompagnato anche da un modesto trabocco lavico, confinato in zona sommitale e da costante crescita dei livelli del tremore, che segnala la risalita del magma incandescente nei condotti interni dell’edificio vulcanico e che preannunciano, a volte, come accaduto questa volta, la risalita accompagnata da boati causati dell’emissione violenta di gas.

L’Ingv, Osservatorio di Catania, segue con attenzione la situazione sull’Etna e ha abbassato l’allerta per il volo emettendo un bollettino Vona che è passato da rosso ad arancione. La nuova fase eruttiva dell’Etna non ha impattato sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.