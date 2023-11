Eruzione Etna, aumenta il tremore vulcanico: bagliore visibile dallo Stretto di Messina | FOTO

StrettoWeb

Inizia una nuova attività dell’Etna anche se non si tratta di un qualcosa di molto intenso ma è sufficiente a creare uno spettacolare bagliore rosso visibile anche da tutta l’area dello Stretto di Messina. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica cha “da personale INGV sul campo è stata segnalata ricaduta di cenere nel paese di Milo. Il tremore vulcanico è ulteriormente aumentato” rispetto a quanto comunicato nel precedente aggiornamento, “restando localizzato in corrispondenza del Cratere di Sud-Est”. “Anche l’ampiezza del segnale infrasonico è aumentata e gli eventi restano localizzati prevalentemente al SEC. La stazione clinometrica sommitale PDN registra a partire dalle 14:40 UTC circa una variazione di trend, cumulando comunque minime variazioni al di sotto di un microradiante. Le stazioni GNSS ad alta frequenza non registrano allo stato attuale variazioni superiori al rumore di fondo”, conclude l’INGV-OE.

“Sui crateri sommali dell’Etna si osserva una forte attività esplosiva”, segnala l’INGV-OE che per questo, ha emesso un avviso VONA rosso per l’aviazione.