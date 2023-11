Elezioni all’Università di Messina, il Tar respinge il ricorso di alcuni studenti

StrettoWeb

E’ stata respinta l’istanza cautelare presentata al Tar da alcuni rappresentanti degli studenti dell’Università di Messina, con il quale, avevano chiesto l’annullamento del decreto di indizione delle elezioni “nella parte in cui il voto della categoria degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti, degli specializzandi viene conteggiato nella misura del 30% del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in Senato accademico, Consiglio di amministrazione e nei vari consigli di dipartimento“.

Il Tar scrive: “il provvedimento impugnato risale al 17 ottobre u.s., mentre le elezioni saranno tenute il 23 novembre, di guisa che, in disparte ogni valutazione circa la possibilità di un ricalcolo ex post dei voti, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 61 c.p.a. per l’accoglimento dell’istanza, vale a dire la sussistenza di motivi di eccezionale gravità e urgenza, tali da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale”.