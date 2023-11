De Luca soddisfatto: “il Salva Taormina ora è una realtà”

StrettoWeb

“Il “Salva Taormina” ora è una realtà. Non ha importanza se siamo i primi in Italia o i prima in Sicilia ma sicuramente il comune di Taormina non aveva mai approvato così in anticipo i propri bilanci di previsione”, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca. “Dal primo giorno del nostro insediamento ci siamo occupati del risanamento economico finanziario del comune e delle sue partecipate per far uscire al più presto Taormina dal vergognoso dissesto che è stato dichiarato tre anni fa”, rimarca De Luca.

“Oggi abbiamo approvato in Giunta il bilancio di previsione 2024/2026 con relativi allegati ed il 9 dicembre il Consiglio Comunale, previo parere dei revisori dei conti, potrà valutare ed approvare l’immane lavoro svolto in questi mesi. Un sentito ringraziamento va alla ragioniera generale dottoressa Angela La Torre ed al suo staff per avermi seguito in questa complessiva e complessa azione di risanamento denominata “Salva Taormina”, conclude De Luca.