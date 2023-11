Corte dei Conti, Comito (Fi): “con Occhiuto finalmente anche tante luci”

StrettoWeb

“Non solo ombre, ma finalmente anche tante luci, che emergono chiaramente dalla relazione annuale della parifica del rendiconto 2022 della Regione Calabria. Dopo tanti anni di giudizi negativi da parte della Corte dei Conti, sotto la guida del governo regionale del presidente Occhiuto, la nostra Regione ha evidentemente invertito il trend, imboccando un percorso che ridà dignità e normalità alla Calabria. Importanti inversioni di tendenza si rilevano soprattutto in relazione alla ricognizione e alla definizione del debito in campo sanitario”.

“Un risultato inimmaginabile fino a pochi anni fa, ma raggiunto grazie a grandi capacità e forte spirito di determinazione. Nonostante la grave situazione ereditata, questo governo regionale sta compiendo realmente passi da gigante, dando vita a un nuovo corso amministrativo serio e carico di speranza per tutti i calabresi”. Lo afferma in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria.