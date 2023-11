Catanzaro-Cosenza, le previsioni meteo per l’attesissimo derby di Calabria di domani: attenzione al freddo

StrettoWeb

Per fortuna si gioca domani, e non oggi. Altrimenti il Derby di Calabria più atteso degli ultimi decenni, con oltre 12 mila spettatori sugli spalti e due squadre che stanno sognando addirittura la promozione in serie A, sarebbe stato compromesso dal maltempo. Lo scenario peggiore è fortunatamente evitato: domani pomeriggio allo stadio Ceravolo di Catanzaro la partita tra Catanzaro e Cosenza in programma per le 16.15 si giocherà regolarmente, anche se il meteo sarà comunque estremo.

Infatti nonostante il cielo sereno, quella di domani sarà una domenica glaciale per la Calabria: siamo ancora a fine novembre, ma sembrerà di essere a fine gennaio come nei Giorni della Merla. La temperatura massima nel capoluogo della Regione non supererà i +10°C, all’inizio della partita ci saranno +8°C e alla fine del secondo tempo saremo addirittura a +6°C. Temperature che il corpo umano avvertirà ancora più basse a causa del forte vento occidentale che soffierà molto intenso, con raffiche fino a 30km/h: il wind-chill, cioè la temperatura percepita dal corpo umano, sarà sottozero.

Attenzione, quindi, a non farsi illudere dal sole: per non soffrire sugli spalti bisognerà coprirsi molto bene. E probabilmente anche in campo qualcuno userà guanti e abbigliamento invernale, in modo particolarmente prematuro. In ogni caso, sarà una grande festa di sport per la Calabria: il calore e l’entusiasmo per la partita saranno sicuramente sufficienti a compensare le avversità meteorologiche.

