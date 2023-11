Catanzaro-Cosenza, l’attesa è finita: tutto pronto per il derby, che ritorna in Serie B dopo 33 anni

StrettoWeb

Due squadre. Due città. Due piazze. Due anime. Due colori. Un derby, quello storico della Calabria. Catanzaro e Cosenza si ritrovano a sei anni dall’ultima volta in assoluto e a ben trentatré dall’ultima volta in Serie B. Per questo l’attesa, spasmodica da settimane, è stata ora eccitante e ora snervante, ma è finita. Domani, ore 16.15, il “Ceravolo” è pronto ad ospitare oltre 12 mila spettatori, tra cui i 750 da Cosenza.

Come la Lega B ha celebrato il derby

Anche la Lega B, sui canali social, ha presentato alla grande il match: bella grafica, con i simboli storici, l’aquila da una parte e il lupo dall’altra. “Questa sfida punta i riflettori e rappresenta anche il Parco Nazionale della Sila. Il Parco è stato iscritto come 10ª riserva della biosfera italiana nella rete mondiale dei siti di eccellenza dell’UNESCO e custodisce al suo interno uno dei più significativi sistemi di biodiversità. È la settimana del derby tra Catanzaro e Cosenza, gli appassionati vivono di queste attese”.

Ma anche un altro post. “Tra i simboli con cui gli abitanti di Catanzaro si identificano c’è la statua del “Cavatore”. Icona del lavoro, metafora utile al calcio per raccontare il lavoro fantastico che sta realizzando negli ultimi anni Vivarini con i suoi ragazzi. L’altro simbolo è il Duomo di Cosenza. Anche questo è uno dei monumenti più identificativi della città. Al suo interno si trova il santuario de “La Vergine del Pilerio”. Nel 2011 la cattedrale è stata riconosciuta come patrimonio testimone di cultura di pace dall’UNESCO, a testimonianza della bellezza riconosciuta a livello mondiale ai monumenti delle nostre città. È la settimana del derby tra Catanzaro e Cosenza, gli appassionati vivono di queste attese”.

Catanzaro-Cosenza, il meteo

Non pioverà, domani al “Ceravolo”, ma farà freddo e ci sarà vento.

Catanzaro-Cosenza, dove vederla

Dove si può vedere il derby della Calabria? O su Sky Sport, canale 265, o su Dazn, da computer, tablet, smartphone o smart tv.

Catanzaro-Cosenza, i precedenti

Domani sarà il venticinquesimo derby della Calabria, il settimo in Serie B, categoria da cui mancava dal 1989-1990. Prima volta assoluta nel 1930, prima volta in B sedici anni dopo, nel ’46-’47. Quindici le vittorie giallorosse, sette i pareggi e due le vittorie rossoblu.

1930-1931 – Prima Divisione: Catanzaro-Cosenza 1-1

1931-1932 – Prima Divisione: Catanzaro-Cosenza 2-1

1932-1933 – Prima Divisione: Catanzaro-Cosenza 4-0

1935-1936 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 8-0

1945-1946 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 0-0

1946-1947 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 0-0

1948-1949 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 3-0

1949-1950 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 0-1

1950-1951 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 2-0

1951-1952 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 3-2

1952-1953 – Quarta Serie: Catanzaro-Cosenza 1-0

1958-1959 – Serie C: Catanzaro-Cosenza 1-1

1961-1962 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 0-0

1962-1963 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 1-0

1963-1964 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 2-0

1984-1985 – Serie C1 : Catanzaro-Cosenza 4-1

1986-1987 – Serie C1 : Catanzaro-Cosenza 2-0

1988-1989 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 3-0

1989-1990 – Serie B: Catanzaro-Cosenza 0-0

2008-2009 – Seconda Divisione: Catanzaro-Cosenza 0-0

2014-2015 – Lega Pro: Catanzaro-Cosenza 1-0

2015-2016 – Lega Pro: Catanzaro-Cosenza 1-1

2016-2017 – Lega Pro: Catanzaro-Cosenza 0-3