Auto travolge due pattuglie dei Carabinieri a Lamezia Terme: quattro feriti, due in gravi condizioni

Il bilancio è di tre carabinieri e un civile rimasti feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 4.40, in via dei Bizantini, a Lamezia Terme (Cz). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due pattuglie dell’Arma che stavano effettuando dei controlli ad un veicolo, travolte da una Bmw che ha perso il controllo andando a urtare prima contro un cancello e poi sulle due pattuglie dell’Arma.

Feriti tre dei quattro carabinieri, due dei quali in modo grave, e anche il conducente della Bmw. I due feriti in condizioni più gravi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 di Lamezia e Maida ed accompagnati al vicino ospedale civile. Una terza ambulanza proveniente da Tiriolo ha prelevato il conducente della Bmw che è stato trasferito a sua volta in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza sia il luogo dell’impatto che le due vetture coinvolte.