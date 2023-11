Allerta Meteo, l’irruzione del maestrale è iniziata: temperature in picchiata, nel weekend primo assaggio d’inverno

StrettoWeb

E’ arrivato il maestrale su Calabria e Sicilia: è giunto impetuoso, nel primo pomeriggio di oggi, con molte nubi e piogge sparse nel versante tirrenico. Le temperature stanno iniziando a diminuire, in modo ancora lieve e graduale, ma domani sabato 18 novembre crolleranno su valori tipicamente invernali per la prima volta in stagione. Sarà un primo assaggio d’inverno per Calabria e Sicilia, seppur molto rapido e di breve durata. Già domenica 19, infatti, tornerà a splendere il sole, il vento sarà più calmo seppur ancora teso da nord/ovest e le temperature in aumento.

Domani, però, avremo molte nubi, qualche pioggia nei settori tirrenici e forte vento soprattutto nella Calabria jonica centro/settentrionale con raffiche da tempesta (oltre 80km/h) su cosentino e crotonese. Attenzione anche alle mareggiate, che saranno impetuose.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: