Allerta Meteo, forte maltempo nel pomeriggio-sera: rischio alluvione in Calabria

Una nuova violenta ondata di maltempo colpirà Calabria e Sicilia nelle prossime ore, tra oggi pomeriggio e domani mattina. Sarà breve ma molto intensa con piogge torrenziali sul versante tirrenico della Calabria e del messinese, venti impetuosi da Nord/Ovest (maestrale) e intense mareggiate su tutto il litorale tirrenico, soprattutto quello calabrese. La Calabria sarà la Regione più colpita in assoluto da questa ondata di maltempo con piogge torrenziali lungo tutta la fascia tirrenica, dal Pollino allo Stretto di Messina, ed è alto il rischio di alluvioni con piogge di oltre 100mm attese soltanto nel pomeriggio-sera di oggi, in concomitanza con un maestrale impetuoso che provocherà intense mareggiate sui litorali.

Attenzione a situazioni di criticità che si potranno ripercuotere sulla viabilità e sui territori, in modo particolare nelle zone vicine a corsi d’acqua e quindi soggette ad allagamenti. Invitiamo alla massima cautela ed attenzione anche sulle coste, per la furia del mare in tempesta. Situazione molto più tranquilla, invece, sul versante jonico.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: